Suor Cristina Scuccia di The Voice 2014 – Poesia su YouTube

Continua l’inaspettato successo della suora di The Voice, Suor Cristina Scuccia. Lo dimostrano le 25 milioni di volte che è stato visto e soprattutto ascoltato il video ufficiale di The Voice of Italy 2014 su youtube.

Il personaggio religioso è diventato virale: tutti parlano della sorprendente suora che ha incantato e sbalordito in TV.

Ma ecco una poesia che un gentile visitatore del nostro Canale25 ha lasciato tra i commenti, si tratta dell’utente YouTube Pino Pennino ed ecco i suoi versi composti proprio per l’occasione e nel rendere omaggio a Suor Cristina.

Bisogna notare che ogni verso inizia con una lettera del nome della nuova sister act italiana.

Poesia su YouTube dedicata a Suor Cristina Scuccia di The Voice

SUOR CRISTINA SCUCCIA

Sono davvero doni del Signore:

Una voce, un sorriso, la Fede;

Ovunque portare così l’ Amore,

Ridando ad altri quel che Dio concede.

Con la semplicità del tuo sentire

Ridoni a chi ti ascolta la “Speranza”

In un mondo migliore, che può venire

Se nel cuore c’è tanta “Fratellanza”,

Tale e sì grande Amore che fa dire:

Insieme ci può esser “Comunanza”,

Nessuno sia solo a patire,

Amore e Vita uniti in dolce danza.

Si,la Vita è bella, pur nel dolore,

Con tutti i suoi drammi, va vissuta.

Un dono grande è questo. Per favore! …

Chi non l’apprezza, è lettera muta,

Che non sa qual è il Vero Valore

Insieme a Famiglia ancor non perduta

A te Cristina, un grazie di cuore.