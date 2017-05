Liam Payne eroe: salva l’amico Andy Samuel da un incendio

Ancora una volta si parla degli One Direction ma stavolta non delle loro perfomance musicali.



Il cantante del gruppo Liam Payne è stato infatti ricoverato al pronto soccorso in seguito ad un incidente verificatosi nel suo appartamento proprio mentre era in corso un piccolo party tra amici per festeggiare il suo ventesimo compleanno.

Durante la festa Andy Samuels amico e coinquilino del cantante stava riempendo di carburante una stufa esterna quando è scoppiato improvvisamente un incendio.

Liam si è recato subito dalla cucina al balcone ed è riuscito a mettere in salvo Andy che ha riportato ustioni di secondo grado al petto, braccia e gambe ma che avrebbe potuto ritrovarsi in condizioni ben peggiori.

Tanto spavento tra tutti i presenti per l’accaduto: si trovava lì anche Sophia Smith fidanzata dell’idolo delle teenager.Sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere le fiamme e i medici intervenuti sul posto hanno accompagnato al pronto soccorso alcuni dei ragazzi prsenti alla festa.

Per fortuna nessuno ha riportato lesioni gravi tranne appunto Andy Samuel che non è messo molto bene.

Il padre del ragazzo ferito ringrazia Liam: è salvo per merito tuo.

Insomma i fan già gridano al nome di Liam eroe e lo stesso padre del ragazzo salvato ha voluto ringraziare pubblicamente Liam per il gesto compiuto.

E’ molto probabile che abbia salvato la vita a suo figlio perché è intervenuto con tempestività cercando di spegnere con dell’acqua le fiamme che avevano già investito il corpo di Andy.

Insomma una storia incredibile quella che stiamo raccontando mentre sul web continuano ad arrivare post di ringraziamenti per il coraggioso cantante e auguri di pronta guarigione per il ragazzo ferito.